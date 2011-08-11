Ankara'nın güzel konuğu

T24 - Pakistan’ın suikaste kurban giden efsanevi kadın lideri Benazir Butto’ya benzetilen, Pakistan tarihinin en genç Dışişleri Bakanı olan Hina Rabbani Khar, bugün Türkiye’ye gelecek





Milliyet'in haberine göre, Khar, bugün ve yarın kalacağı Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun konuğu olarak, bugün ve yarın Türkiye’de kalacak olan Khar’ın Türk işadamları ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



Khar’ın Hindistan ziyareti için “Pakistan bombası Hindistan’a indi” yorumu yapıldı. Genç bakanın Hindistan ziyareti sırasında giydiği kıyafetleri ve aksesuarları da çok konuşuldu. Khar Yeni Delhi’ye ulaştığında Roberto Cavalli marka güneş gözlükleri ve Hermes markasının Birkin modeli yaklaşık 10 bin dolar değerindeki çantasıyla görüntülendi.



Khar’ın ziyaretiyle ilgili twitter üzerinde de “Hindistan’da güneş gibi doğdu” yorumları yapıldı. Pakistan’ın Muzaffergah bölgesinde doğan Rabbani, ABD’deki Massachusetts Üniversitesi’nde Turizm ve Eğlence eğitimi aldı.





