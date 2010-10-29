Ankara'nın gizli gündemi İmralı görüşmesi

T24 - PKK'nın tek taraflı ilan ettiği eylemsizlik kararı pazar günü sona erecek. Eylemsizliğin uzatılıp uzatılmayacağı tartışmaları sürerken dikkatler pazartesi günü İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek olan Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı, eski DTP Milletvekili Aysel Tuğluk'un vereceği mesajlara çevrildi. Sorunun çözümünde hükümeti samimi bulmayan örgütün, "Tasfiye için koşullar yaratılıyor" iddiasıyla eylemsizliği bitirmeyi ya da kısa süreli uzatmayı tartıştığı ifade ediliyor.

Öcalan'ın talimatıyla örgütün iki kez uzattığı eylemsizlik kararı, 31 Ekim'de sona eriyor. Yaklaşan seçimler ve yeni anayasa görüşmeleri dahil sürecin zarar uğramaması için BDP, örgütten eylemsizlik sürecini uzatmasını istiyor. Bu kapsamda, BDP dahil birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu ile biraraya gelen DTK eşbaşkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, sürecin devamı yönünde görüşler aldı. Tuğluk, yaptığı görüşmeler ışığında 1 Kasım Pazartesi günü İmralı'ya gidip Öcalan'a, "Halk ve kurumlar eylemsizlik kararının devamını istiyor" diyecek. Cezaevi yetkilileri ile diyaloğa geçen Tuğluk'a "Pazartesi görüşme yapabilirsiniz" yanıtı verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılacak açık görüş kapsamında hava durumuna göre ailesinin de bugün Öcalan'la görüşme yapması bekleniyor.



KCK davasının sonucu bekleniyor

Eylemsizlik kararı örgütün yönetiminde de ciddi anlamda tartışılıyor. Eylemsizlik sürecinin yol açtığı olumlu havanın devamını isteyen gruba oranla "Hükümetin ciddi çözüm projesi yok, oyalama ile zaman kazanmak istiyor. PKK'nın tasfiyesini amaçlıyor" görüşünü dillendiren grubun sesi daha gür çıkıyor.

Milliyet'in Kürt kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yaklaşan Kurban Bayramı ve Diyarbakır'da süren KCK davasını beklemek isteyen örgütün kısa süreli bir süre uzatımına gidebileceği belirtiliyor.



İki günlük gelişme

Örgüt yöneticilerinden Duran Kalkan'ın, hükümetin 6 konuda verdiği sözü tutmadığını açıklaması, Öcalan'ın ateşkesin devamına yönelik yapacağı açıklamayı önemli kılıyor. Öcalan, önceki avukat görüşmelerinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek aradan çekilebileceğini açıklamıştı. Öcalan'ın ateşkese yönelik yapacağı açıklama örgütte de merakla bekleniyor. Örgütün Kandil'deki basın sözcüsü Ahmet Deniz, ateşkese yönelik kararlarının net olduğunu, ancak Öcalan'ın açıklamalarının kendileri açısından belirleyici olacağını açıkladı. Deniz, "Bir-iki gün içinde yaşananlara bakacağız. Böyle giderse olumsuz bir şey gelişir. Ağırlıklı olarak mevcut gidişat iyi görünmüyor. Bizim açımızdan durum net. Çözüme yönelik yol haritası yok, hükümet tasfiye amaçlı konspet yönetiyor. Bunun koşulları araştırılıyor. Müzakereye açık, barışçıl bir yol haritası yok. Göncel konjöktürel tasyfiye planı esas alınıyor" dedi.



Son dakika golü sonucu etkilemez

Öcalan'ın yapacağı açıklamanın kendileri için belirleyici olacağını ifade eden Deniz, eylemsizlik kararına yönelik örgütün kararını, "Son dakika gölü sonucu etkilemez" sözleri ile açıklık getirmeye çalıştı. Deniz, şöyle konuştu: "Eylemsizlik kararında belirlediğimiz bir tarih var. Son dakika golünün sonucu etkileyeceğini fazla tahmin etmiyoruz. Anlayış bellidir, güdülen amaç bellidir. Dolayısıyla yine de tarihin sona erdiği gün beklenilecek. O ana kadar yaşanılan gelişmeler beklenilecek. Ateşkesi süresiz kılmak istiyorduk. Samimiyetsiz ve çelişkili bir yaklaşım var demiştik. Bunların giderilmesini gerektirecek adımların atılmasını bekliyorduk. Denenmiş yöntemleri kendi motifleri içinde denemek istiyorlar. Öcalan'la diyalog ve müzakere sürdürülmezse hükümetin niyeti bir kez daha açıkça ortaya çıkacak. Biz bütün koşullara hazırız. Sonuna kadar barıştan yanayız. Kürt sorunun demokratik çözümünden yanayız."





