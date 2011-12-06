-Ankara'nın doğusuna senfoni orkestrası ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Devlet adına 6 senfoni orkestramız var, ama Ankara'nın doğusunda yok. Önümüzdeki hedeflerden biri, 1-2 yıl içinde, hatta 2012 içinde mutlaka Ankara'nın doğusunda bir senfoni orkestrası kurmak'' dedi. Cevza And anısına 1989'dan beri verilen Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası'na layık görülen Orkestra Şefi Prof. Dr. Gürer Aykal, ödülünü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen törenle, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan aldı. Günay, törendeki konuşmasında, vakfın Ankara'nın kültür yaşamına unutulmaz katkılar sağladığını, kendilerinin de vakfa destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Aykal ile aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için büyük bir şans ve onur olduğunu dile getiren Günay, gençlik yıllarından bu yana dikkatle izlediği Aykal'ın uluslararası başarılarını ülke adına iftiharla takip ettiğini belirtti. Çok sesli müziği halka sevdirme konusunda çabaları bulunduğunu kaydeden Bakan Günay, şöyle konuştu: ''Ancak galiba bunlar oldukça sınırlı çabalar. Kamu olarak Türkiye'yi biraz kategorize ettiğimizi, ülkenin bir bölümüne çok sesli müziği götürme konusunda, turneler dışında, bir gayret içinde olmadığımızı üzüntü ve şaşkınlıkla gördüm. Devlet adına 6 senfoni orkestramız var, ama Ankara'nın doğusunda yok. 2 yıl kadar önce Samsun'da devlet opera ve balesi açtık, çok büyük bir ilgiyle izleniyor. Önümüzdeki hedeflerden biri, 1-2 yıl içinde, hatta 2012 içinde mutlaka Ankara'nın doğusunda bir senfoni orkestrası kurmak. Bunu yapmaya çalışacağız, başaracağımıza inanıyorum.'' Günay, konuşmasının sonunda Aykal'ı ödülden dolayı kutladı. Prof. Dr. Gürer Aykal ise ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Müzik ve orkestra için yaşadığını ifade eden Aykal, ''Ben bir ülkedeki orkestra sayısıyla o ülkenin uygar ülkeler arasında nereye vardığını hesaplarım'' dedi. Ülke adına elde ettiği başarıların ardından Anıtkabir'e gittiğini ve başarısını paylaştığını kaydeden Aykal, yarın Anıtkabir'e gidemeyeceğini, ancak orkestrasıyla Erzurum'a konser vermeye gideceğini belirtti. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Gürer Aykal, ödülünü Bakan Günay'dan aldı. Bu arada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce katılacağını bildirdiği törene, yoğun programı dolayısıyla gelmedi.