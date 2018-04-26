Ankara'nın Çubuk İlçesi Kaymakamı Çenet istifa etti

Müfit ONBAŞI/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Çubuk İlçesi Kaymakamı İbrahim Çenet, AK Parti\'den Osmaniye milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

İstifasının ardından basın açıklaması yapan Çenet, \"Biz Osmaniye\'nin kurucu ailelerindeniz. Osmanlı döneminde hac yollarının güvenliğini sağlamak görevinde, Milli Mücadele yıllarında Çukurova savunmasında düşman işgalinin sona erdirilmesinde hep önemli görevler almış bir ailenin mensubuyum. Aynı zamanda, Osmaniye sivil toplumunda sorumlulukları olan bir aileyiz. Nasip olursa gurbet görevim yerine artık memleket görevinde siyaseten AK Parti kadrolarında sorumluluk almak iradesindeyim. Hakkımızda hayırlısı olsun\" dedi.

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