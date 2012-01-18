-Ankara'nın bazı bölgelerinde ''doğalgazda basınç düşüklüğü'' ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Ankara'nın bazı bölgelerinde yaşanan doğalgazda basınç düşüklüğü sorununun giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için teknik elemanların yoğun bir şekilde çalıştığı bildirildi. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde havaların yurt genelinde çok soğuk seyretmesi nedeniyle doğalgaz talebinde artış yaşandığı ve bu nedenle Ankara'nın yüksek kesimlerinde basınç düşüklükleri yaşandığı vurgulandı. İletim şebekesinden kaynaklanan arz-talep dengesindeki olumsuzluktan dolayı şirkete bazı bölgelerden doğalgazla ilgili ihbarlar geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Basınç düşüklüğünden kaynaklanan bu sorunun giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için teknik elemanlarımız yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ancak basınç düşüklüğü sırasında, ocaklarda ve otomatik söndürme mekanizması olmayan kombilerde alev sönebileceğinden, basınç yükseldiğinde doğalgaz ortama yayılarak risk oluşturur. Basınç düşüklüğü yaşanan bölgelerde oturan vatandaşlarımızın, can ve mal güvenlikleri bakımından ocak ve cihazlarının vanalarını böyle durumlarda kapalı tutmaları ve daha dikkatli olmaları gerekmektedir.''