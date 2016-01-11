Ankara'nın ardından bu kez de Ümraniye sapığı!

Ankara'daki sapığa benzer bir olay da İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Bir sapığın bu kez özellikle başörtülü kadınların görüntülerini çekip Twitter'da paylaştığı belirtiliyor. Sapık, Twitter'daki hesabından halk otobüsünde, iki koltuk ötede yaşlı bir teyze varken mastürbasyon yaptığını gösteren video paylaşmış.

Ankara'da, otomobiliyle yanında durduğu genç kadınlara yol soran, bu sırada mastürbasyon yapıp görüntülerini de Twitter'da paylaşan sapık sosyal medyayı ayağa kaldırmış, Ekşisözlük'te de yakalanması için kampanya başlatılmıştı. Twitter'da çok sayıda farklı hesap açan zanlının paylaşımları adeta kan dondurdu, tepki çığ gibi büyüdü.



Zanlı D.K. kısa sürede Ankara Emniyeti tarafından yakalandı, hakim karşısına çıktı. Evli ve 1 kız çocuk babası olan adam ifadesinde "cinsel sorunlarım vardı" dedi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bu duruma benzer bir sapıklığın da İstanbul Ümraniye'de yaşandığı belirtiliyor.



Bir sapığın bu kez özellikle başörtülü kadınların görüntülerini çekip Twitter'da paylaştığı belirtiliyor. Sapık, Twitter'daki hesabından halk otobüsünde, iki koltuk ötede yaşlı bir teyze varken mastürbasyon yaptığını gösteren video paylaşmış.



Asansöre binen bir kadını takip ettiğine ve mastürbasyon yaptığına ilişkin görüntüyü yine Twitter'dan paylaşmış.



Sapık, uzun süredir yolda, pazarda, otobüste, asansörde, kaldırımda,mağazada, kadınları videoya alıp görüntüleri Twitter'dan paylaşıyor.



Ekşisözlük'te Ümraniye'deki sapığı şikayet ediyoruz başlığı açıldı. Gelen bazı yorumlar şöyle:



-Bu videolar beğeni almış bir de... Sapkınlıkta çığır açtı sosyal medya. Şikayet edilsin elbet.



-Birincisini yakalattık çok güzel bir tepkiyle. Bence bu tip daha tehlikeli. Milleti asansörde kıstırıp arkasında mastürbasyon yapıyor. Kadının kaçışını görünce kanım dondu. Kesinlikle bu psikopatın da bulunması gerekiyor.



-Fotoğraflar ve videolar yine iğrenç. Anladığım kadarıyla bu şahıs istanbul'da yaşıyor, ama detaylı incelemeye midem kaldırmadı. Bu şahsı tanıyanlar da tanımayanlar da online ihbar yapsın rica ediyorum.



-Hem mail hem de ihbar yoluyla gerekeni yaptım, söz İstanbul polisinde.



-Hadi bunu yakalattık diyelim, peki bu sapıklığı beğenen o 90 kişiyi nasıl yakalatacağız?



-O değil de 6.500 takipçisi nasıl oluyor oğlum bence o takip edenleri, rtweet edip yorum yazanları da almalılar.



