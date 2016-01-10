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Ankara'da kadınlara cinsel organını gösteren tacizci: Cinsel sorunlarım vardı

Tacizleri videoya alarak Twitter'dan paylaşan D.K'nın gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesi ortaya çıktı

10 Ocak 2016 17:05

Ankara'nın Dikmen ve Balgat semtlerinde genç yaştaki kadınlara yol sorma bahanesiyle cinsel organını göstererek tacizlerde bulunan ve bu tacizleri videoya alarak Twitter'dan paylaşan D.K'nın gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesi ortaya çıktı.

Ankara Çankaya'da otomobilinin içinde mastürbasyon yaparken kadınlara yol soran bir kişinin Twitter'da yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı karıştırmıştı.

Emniyet'e yönelik şikayet yağmuru ve sosyal medya kampanyaları sonrasında, D.K. adlı kişi dün gece polis tarafından gözaltına alındı.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen zanlının polisteki ilk sorgusunda “Cinsel sorunlarım vardı” şeklinde konuştuğu belirtildi.

D.K.’nın gözaltına alınmasının ardından politen yapılan açıklamada, “Şüpheli D.K, yapılacak tahkikattan sonra mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına birimimiz tarafından sevk edilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

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