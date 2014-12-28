Ankara'nın 4 kadın dekanı: 'Yönetim erkek işidir' algısı kırılıyor

155 yıl sonra Mülkiye’nin ilk kadın dekanı olan Prof. Dr. Serpil Sancar ile birlikte Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’ndaki kadın dekanların sayısı 4’e çıktı. “Yönetim erkek işidir” algısının kırılması gerektiğini savunan dekanlar, kendilerini seçenlerin çoğunun erkek olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu'nda artık 4 kadın dekanı var.

Gamze Kolcu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Dekanlığı’na Prof. Serpil Sancar’ın seçilmesiyle üniversitedeki kadın dekan sayısı 4’e yükseldi. Prof. Sancar’ın yanı sıra, Prof. Ruken Öztürk İletişim Fakültesi Dekanı, Prof. Ayşe Çakır İlhan Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Prof. Arzu Oğuz Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev alıyor.

Yüzde 75’i karısını çalıştırmak istemiyor

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Sancar: “Dört kadın dekan işbirliği içinde olacağız. Öğrenciler, şimdiden okulun duvarlarını ne zaman mora boyayacağımızı sormaya başladı bile. İlk hedef, akademik kaliteyi yükseltmek. Mülkiye, uzun süredir gerçek olmayan meselelerle uğraştığı için genel bir keyifsizlik, mutsuzluk ve umutsuzluk hakimdi. Öncelikle bu umutsuzluğu ortadan kaldıracağım. Ne acı ki, öğrencilerin kafasını bilgiyle dolduruyoruz, kültürle değil. Erkek öğrencilerin yüzde 75’i parası olduğunda karısını çalıştırmayacağını söylüyor. Bu tabloyu değiştirmek bizlerin elinde. Cinsiyet eşitliği üzerine bir araştırma yapmayı ve cinsiyet eşitliği dersinin seçimlik olarak lisans düzeyinde okutulmasını istiyorum.”

Kadına şiddet çözüm süreci kadar önemli

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk: “Türkiye’de siyaset kadın bedeni üzerinden yapılıyor. Kadın cinayetleri aldı başını gidiyor. Çözüm süreci ne kadar önemliyse kadına yönelik şiddet de o kadar önemli. Acıların farkında olan dört dekan olarak yine kadın odaklı çalışmalar yürüteceğiz. Ankara Üniversitesi yenilikçi bir üniversite. Biz de gökten zembille inmedik. Nermin Abadan Unat, Behice Sadık Boran, Suut Kemal Yetkin gibi isimlerin üniversitesinde, genetiği sağlam bir yapıda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cebeci’de kadın eli dört bir yana dokunacak ve her yeri güzelleştirecek.”

Kütüphaneye seks kitabı da isteyebilirsin

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan: “Bahçe bakımından temizliğe, kampustaki kedi ve köpeklerin hayatına kadar her şeyi işbirliği ve görüş alışverişi içinde halledeceğiz. Eğitim bilimleri olarak kadın akademisyen sayısının en fazla olduğu fakülteyiz. Kadın duyarlılığını kendi içimizde yaşıyorduk, ancak bundan böyle bunu tüm kampusa yayacağız. Cebeci’nin özelliği her düşüncenin özgürce konuşulmasıdır. Konuşmak için de okumaya ihtiyaç var. Öğrencilerime kütüphaneye kitap alırken hangi kitabı istediklerini soruyorum çünkü onların seks kitabı bile istemeye hakları var. Tamamen sona eren okuma kültürünün yeniden canlanması için hocalarımla birlikte fakültelerarası işbirliği yapalım istiyorum.”

Kadınlar için erkekler de eğitilmeli

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Oğuz: “Yönetimin erkek işi olduğu algısını birlikte kıracağız. Kadınları bilinçlendiren, istismarla ve mobingle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Cinsel tacize karşı aile içi şiddet birimi kurduk. Öğrencilerimiz bu birim sayesinde hem yardıma ihtiyacı olanların yanında oluyor hem de pratik yapıyor. Bizler akademisyen olarak kız-erkek öğrenci ayrımı yapmıyoruz. Kadınların daha rahat yaşayabilmesi için erkeklerin de eğitilmesi gerekiyor. Erkekler eğitilmezse kadın tek başına mücadele edemez. Tüm öğrencilerimize eşit mesafede yaklaşacak, onların iyi insanlar olması için çalışacağız.”