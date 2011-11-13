Ankaralılar'a kötü haber!

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8. İdare Mahkemesi Çankaya Belediyesi, Peyzaj Mimarları ile Şehir Plancıları Odası'nın başvurusu üzerine alt geçitlerin planlarını iptal etti. Büyükşehir Belediye Meclisi de mahkeme kararını uygulayarak alt geçitleri araç trafiğine kapatma kararı aldı.Başkentin ana güzergahı yaklaşık 10 gün içinde Belediye Meclisi 'nin kararı doğrultusunda trafiğe kapatılacak.Şimdi ne olacak? sorusuna belediye yetkilileri "davayı açanlara sorun" yanıtını veriyor. Daha önce de benzer bir süreç Akay Kavşağında yaşanmış, bir vatandaşın Belediye Meclisi'nin trafiğe kapatma kararını mahkemeye taşıması ve yürütmeyi durdurma kararının verilmesi üzerine sorun aşılmıştı.