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Politika

Ankaralılar'a kötü haber!

Mahkemenin Atatürk Bulvarı, TRT ve Kuğulupark Kavşağı alt geçit planlarını iptal etmesi üzerine...

13 Kasım 2011 02:00

T24 - Mahkemenin Atatürk Bulvarı, TRT ve Kuğulupark Kavşağı alt geçit planlarını iptal etmesi üzerine, Kuğulu-1 ve Kuğulu-2 alt geçitleri trafiğe kapatılıyor. 



8. İdare Mahkemesi Çankaya Belediyesi, Peyzaj Mimarları ile Şehir Plancıları Odası'nın başvurusu üzerine alt geçitlerin planlarını iptal etti. Büyükşehir Belediye Meclisi de mahkeme kararını uygulayarak alt geçitleri araç trafiğine kapatma kararı aldı. 

Başkentin ana güzergahı yaklaşık 10 gün içinde Belediye Meclisi 'nin kararı doğrultusunda trafiğe kapatılacak. 

Şimdi ne olacak? sorusuna belediye yetkilileri "davayı açanlara sorun" yanıtını veriyor. Daha önce de benzer bir süreç  Akay Kavşağında yaşanmış,  bir vatandaşın Belediye Meclisi'nin trafiğe kapatma kararını mahkemeye taşıması ve yürütmeyi durdurma kararının verilmesi üzerine sorun aşılmıştı.



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