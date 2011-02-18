-ANKARALILARA ''DOĞALGAZ'' UYARISI ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü (Başkentgaz), lodoslu havalarda meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalı cihaz kullanan vatandaşları uyardı. Başkentgaz'dan yapılan yazılı açıklamada, lodos estiği dönemlerde havanın ısınmasından dolayı bacaların daha az çektiğini, böyle zamanlarda da standart dışı, tıkalı bacalarla periyodik bakımları yapılmayan cihazların, karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açabileceği belirtildi. Lodoslu havalarda doğalgazlı cihazların mümkünse kullanılmaması gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, kullanımın zorunlu olduğu dönemlerde de vatandaşların çok dikkatli olmaları istendi. Karbonmonoksitten kaynaklanan zehirlenme vakalarının yüzde 83'ünün bacaların atık gazı içeri vermesi, havalandırmanın bulunmaması, cihaz bağlantılarının uygun olmaması, cihazı bacaya bağlayan fileks bağlantıların eskimesi ve tesisatlardaki yanlış-kaçak bağlantılardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, abonelerin, bacalarının temizliğini ve doğalgazlı cihazlarının bakımını ihmal etmemeleri uyarısında bulunuldu. Açıklamada, abonelerin, can ve mal güvenlikleri için şu uyarıların dikkate alınması istendi: ''Bacalarınızı yılda en az bir kez, özellikle kış sezonu öncesi itfaiyeye mutlaka temizlettirin. Ters rüzgara karşı bacalarınıza şapka taktırın. Bacalı cihazlarınıza, yılda bir kez yetkili servisinizi çağırarak bakım yaptırın. Cihaz bacalarına kesinlikle aspiratör bacası bağlatmayın. Cihazlarınıza baca sensörü taktırın, çalışır durumda olduğunu kontrol ettirin. Her cihaz ya da malzemenin belli bir kullanım süresi vardır. Örneğin baca fileksleri (cihazı bacaya bağlayan esnek boru), ısınma ve soğumadan dolayı deformasyona uğradığından, bu malzemeleri 2 yılda bir yenileyin. Bacalı cihazınız için camdan gerekli taze hava teminini sağlayan havalandırma cihazı (ventilasyon) yoksa mutlaka taktırın. Bu cihazı gazete, perde vb. ile kesinlikle kapatmayın ve atmosfere direkt açık olmasını sağlayın. Balkonunuzu cam, PVC gibi malzemelerle kapattığınız takdirde, ventilasyonu, atmosfere doğrudan açılacak şekilde monte ettirin. Evinizde çürük sarımsağa benzer bir koku hissettiğinizde, ortam dışına çıkarak Alo 187'yi arayın, ekipler gelene kadar doğalgaz vanalarını kapatın, pencereleri açık tutun, herhangi bir yangına yol açmamak için elektrikli hiçbir alete dokunmayın ve ortamda cep telefonu kullanmayın.'' Doğalgaz tesisatının mutlaka sertifikalı firmalardan birine kurdurulması gerektiğinin belirtiltiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bacalı cihazları, 8 metreküpten küçük hacimli yerlere, balkon, yatak odası banyo, tuvalet gibi mahallere tesis ettirmeyin. Bacalı cihaz {kombi, şofben, soba) kullanmayı planlıyorsanız, mutlaka şirketimizden sertifika almış firmalara bacalarınızı test ettirin. Olumlu baca raporu verilmeden cihaz almayın ve taktırmayın. Şirketimizden proje onayı, test ve muayene raporu alınmadan cihazlarınızı işletmeye açtırmayın. Bacalarınızı, sıva dökülmelerinin yol açtığı tıkanmalara karşı paslanmaz çelikten yaptırın. Konutunuzda doğalgaz tesisatı ve cihazlarla ilgili herhangi bir tadilat yaptırdığınız takdirde mutlaka şirketimize bilgi verin ve onay almadan hiçbir tadilat yapmayın.''