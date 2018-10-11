Ankaralılar şehirdeki yeşil alanlardan memnun

İSTANBUL, (DHA) - 109 farklı şehir baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Türkiye’den Ankaralılar’ın yüzde 70’inin şehirdeki yeşil alanlardan memnun olduğu kaydedildi.

Medya takip kuruluşu Ajans Press, yaşadığı şehirlerdeki yeşil alan oranından memnun olan kişi sayısını ele alan bir araştırma yayınladı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ankaralılar’ın yüzde 70’inin şehirlerindeki yeşil alanlardan memnun olduğu görüldü. 109 şehir baz alınarak hazırlanan raporda, Ankara dışında Türkiye’den bir şehir daha listede yer aldı. Böylelikle yüzde 70 memnunluk oranıyla Ankara 90’ıncı sıraya yerleşirken, listeye giren diğer şehir İstanbul’un yeşil alanlardan memnuniyet oranı yüzde 49 olarak kaydedildi. Bu oranla İstanbul’un 103’üncü sıraya yerleşerek sondan altıncı oldu.

Veriler 2015 yılını kapsarken, yaşadığı şehirdeki yeşil alanlardan en çok memnun olan şehir Ventspils (Letonya) olarak kaydedildi. Listenin başına yerleşen Ventspils’deki yeşil alandan memnuniyet duyan kişilerin oranı ise yüzde 98 olarak görüldü. Buna karşın yaşadığı şehirdeki yeşil alanlardan en az memnun olan şehir Napoli (İtalya) olarak kayıtlara geçti.

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