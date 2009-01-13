'Ankaralılar fazla su faturası ödüyor' iddiası

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) su faturalarını 45 günlük süre üzerinden hesapladığı için Ankaralıların daha fazla para ödemesine neden olduğunu öne sürdü.



Karayalçın, yaptığı yazılı açıklamada, ASKİ'nin, su faturalarını 45 günlük su tüketimine göre hazırladığını ve Ankaralıların bu nedenle yüksek tarifeden su parası ödediklerini iddia etti.



Göreve geldikten sonra su faturalarını 30 günlük su tüketimine göre hazırlayacaklarını ifade eden Karayalçın, böylece Ankaralıların Türkiye'nin en pahalı suyunu tüketmekten kurtulup daha ucuz su tüketeceklerini savundu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bir diğer uygulamasının, ‘su tüketim bedelinin yüzde 50'sini atık su bedeli olarak alması’ olduğunu öne süren Karayalçın, seçilmesi durumunda, “Bu uygulamanın da sona ereceğini ve atık su bedelinin düşürüleceğini” söyledi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görüşü



Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise ASKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin 13. Maddesi’nde, "ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı ile su tüketimi tahakkuk ve tahsilatlarını üst sınırı 2 ayı geçmeyen dönemlerde yapar" dendiği ifade ettiler.



ASKİ Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 1991 tarihli kararı ile resmi kurum ve belediyelerin ayda bir konut ve iş yerlerinin de tahakkuk ve tahsilatlarının yaklaşık 45 günde bir yapılmasına karar verdiğini belirten yetkililer, “1991 yılından bu yana 18 yıldır suyun kademe hesaplaması 45 gün üzerinden yapılmaktadır. Kurumumuz suyun tasarruflu şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla uzun yıllardır fiyatlandırmada kademe uygulaması yapmakta olup, su faturaları da 45'er günlük dönemlerde düzenlenmektedir. Bir abone 45 günlük dönemde, 17 metreküplük tüketim yapmış ise 10 metreküplük bölümü birinci tarifeden, kalan 7 metreküplük bölümü ise ikinci tarife fiyatı üzerinden yapılmaktadır” bilgisini verdi.