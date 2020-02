Ankaralı öğrenci Demir, Cambridge Üniversitesi IGCSE sınavlarında ‘Dünya Birinciliği' elde etti

Beştepe Koleji 9\'uncu sınıf öğrencisi Işın Beyza Demir, Cambridge Üniversitesi’nin International Genel Certificate of Secondary Education (IGCSE) sınavlarında en yüksek notu alarak ‘Top In The World’ (Dünyanın En Popülerleri) ödülünü almaya hak kazandı.

Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar kazanan Beştepe Koleji öğrencileri arasından, Işın Beyza Demir, yaklaşık 145 ülkeden 100 bini aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşen, Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen, IGCSE sınavlarında ‘Dünya Birinciliği’ getirerek önemli bir başarıya imza attı. Beştepe Koleji’nin de okul olarak başarısı küresel platformda da yer buldu. Beştepe Koleji\'nde düzenlenen ödül töreni Cambridge International Avrupa Direktörü Peter Monteath, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş ve Beştepe Koleji Kurucusu Gökhan Ünlüer\'in konuşmaları ile başladı.

MONTEATH: BU ÖDÜLLER ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ÖNE ÇIKARIYOR

Peter Monteath, Işın Beyza Demir\'in aldığı ödülden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, \"Bu başarıyı elde etmek büyük bir çalışma ve adanmışlık gerektiriyor. Başarısından dolayı Işın\'a bu ödülü takdim etmek bana büyük onur veriyor. Outstanding Cambridge Learner ödüllerimiz sayesinde Cambridge, dünya çapında başarılı olan sıra dışı öğrencileri fark eder. Bu ödüllerin birinci amacı yüksek performanslı öğrencilerin başarılarını öne çıkarmaktır\" dedi.

ÜNLÜER: TAM BURSLU OLARAK EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATINA DEVAM EDECEK

Ödülün Beştepe Koleji’ne gelmesinin sınav başarısının ötesinde büyük bir anlamı olduğunu söyleyen Beştepe Koleji Kurucusu Gökhan Ünlüer, şunları söyledi: \"Işın Beyza Demir okulumuza harika bir ödül getirdi. Beştepe Koleji ülkemize, yurdumuza Nobel ödülünü getirmeyi kendisine hedeflemiş bir okuldur. Işın Beyza Demir, büyük bir sürpriz yaparak doğru yolda olduğumuzu, bu hedefe doğru ilerlediğimizi gösteren bir ödül getirdi. Bundan dolayı çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Biz yönetim olarak bizlere böylesine gurur ve mutluluk yaşatan Işın Beyza Demir’e hediye vermek istiyoruz. Tam burslu olarak eğitim öğretim hayatına devam edecek.\"

IŞIN BEYZA DEMİR: HAYALLERİME ATTIĞIM BÜYÜK BİR ADIM

Hayatının en mutlu gününü yaşadığını ifade eden 9\'uncu sınıf öğrencisi Işın Beyza Demir’de, büyük bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"Bu başarı sadece benim değil, büyük emekler veren öğretmenlerimin, desteğini her zaman hissettiği kurucumun, yöneticilerimin ve arkadaşlarımın başarısıdır. Eğitim hayatımın ilk günlerinden beri başarılı bir geleceğin hayallerini kurardım. Bugün dünya birinciliği ile hem okulumuzu hem de ülkemizin adını uluslararası platformda duyurmuş olmak başarı yolculuğumun hayal etmekle başladığını bana bir kez daha göstermiş oldu. Benim için bu başarının belgenin anlamı hayallerime attığım büyük bir adım\" dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI TOPBAŞ

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş ise konuşmasında, 2023 Türkiye\'sinde eğitim hedeflerine olan inancını vurguladı. Topbaş, Beştepe Koleji\'nde böylesine önemli bir başarının gelmesinin ülke adına umut verici olduğunu ifade etti.



ANKARA, (DHA)