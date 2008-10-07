Ankaralı Namık gözaltında

''Ankaralı Namık'' adıyla tanınan türkücü Namık Uğurlu (32), ''emanet aldığı arkadaşına ait lüks otomobili geri vermediği'' gerekçesiyle gözaltına alındı.



4 Ekim 2008'de arkadaşı Metin Yaşar'dan klipte kullanmak üzere 34 HAK 30 plakalı lüks otomobilini alan Namık Uğurlu, aradan bir gün geçmesine karşın otomobili getirmedi. Aracın sahibi Metin Yaşar, Tuzla Polis Merkezi'ne giderek, kendisine ait otomobili söz verdiği tarihte getirmediği ve telefonlarına da çıkmadığı gerekçesiyle Namık Uğurlu hakkında şikayette bulundu.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri, Pendik'teki evinde gözaltına aldıkları Uğurlu'yu şube müdürlüğüne getirdi. Söz konusu otomobilin Uğurlu'nun evinin önünde park halinde bulunduğu belirtildi. Sağlık kontrolüne çıkarılan Uğurlu'nun yarın Tuzla Adliyesi'ne gönderileceği öğrenildi



