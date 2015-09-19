Ankaralı Namık, geçirdiği trafik kazısında ağır yaralandı

"Ankaralı Namık" ismiyle tanınan sanatçı Namık Uğurlu, Çankırı'da trafik kazası geçirdi. Yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Ankaralı Namık, Nebahat Uğurlu ile birlikte ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da yayın yapan Haberakar.com'un haberine göre, Çubuk'tan Şabanözü'ne giderken 06 FB 4007 plakalı otomobili ile kaza yapan Namık Uğurlu, Bulgurcu köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki kaya parçasına çarparak durabildi. Araçta bulunan Namık ve Nebahat Uğurlu yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Şabanözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Namık Uğurlu ve Nebahat Uğurlu, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Namık Uğurlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.