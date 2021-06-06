Ankaralı müzisyenlere Mansur Yavaş'tan destek: 'Mutluluk Sahneleri' kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi döneminde zor günler geçiren müzisyenler için parklarda konserler düzenleneceğini duyurdu. "Sahneler bestesiz, müzisyenlerimiz desteksiz, Ankara sanatsız kalmayacak" sloganıyla başlatılan etkinliğin ilk haftasında 7 parkta 68 sanatçı sahne alacak.

Belediyenin internet sitesinden etkinlikle ilgili paylaşılan bilgilere göre ilk konser 16 Haziran günü saat 16:00'da Gençlik Parkı'nda yapılacak. Aynı gün saat 19:00'da da Kuğulu Park'ta bir konser verilecek. Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

Mansur Yavaş'ın Twitter üzerinden mesajı şöyle:

"Başkentimizi ‘Mutluluk Sahneleri’ ile dolduruyoruz. İlk hafta 7 park ve 68 sanatçı ile başlayıp devamında artıracağımız haftalık mutluluk programlarımıza başlıyoruz. Sahneler bestesiz, müzisyenlerimiz desteksiz, Ankara sanatsız kalmayacak. Ayrıca müzisyenlerimize 500 TL nakdi yardım ödemelerimizi de bu hafta içi tamamlayacağız."