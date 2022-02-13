Ankaralı esnaf: Faturalar kirayı geçti

Elektrik, doğalgaz zamlarına tepkiler sürüyor. Ankaralı esnaf, “Faturalar yükseldi mi” sorusuna, “Yüksek olduğunu vatandaş da esnaf da biliyor. Herkes biliyor. Kirayı bile geçti fatura. En az ikiye katlandı” yanıtını verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, Yiyecekleri ve içecekleri korumak için dolap, işyerini aydınlatmak için ışık ve ısıtmak için de ısıtıcı kullanmak zorunda olduğunu söyleyen esnaf, “Yemeklere en fazla yüzde 20 zam yapabiliyoruz çünkü satmamız lazım” ifadesini kullandı.