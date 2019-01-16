Ankaralı balıkçılardan hamsi temizleme rekoru

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Mamak ilçesindeki balıkçıda çalışan Abdullah Yıldırım, 1 kilo hamsiyi 1 dakika 34 saniye, Mücahit Akyüz ise 1 dakika 32 saniyede temizledi.

Mamak\'ın Abidinpaşa Mahallesi\'nde 20 yıldır balıkçılık yapan Kenan Yağın\'ın yanında çalışan Abdullah Yıldırım ve Mücahit Akyüz, müşterilerin aldığı balıkları hızla temizleyip teslim ediyor. Uzun yıllardır balıkçıda çalışan Yıldırım ve Akyüz, 1 kilo hamsiyi hemen hemen aynı anda temizledi. Abdullah Yıldırım, 1 kilo hamsiyi 1 dakika 34 saniye, Mücahit Akyüz ise 1 daikka 32 saniyede temizleyerek müşterilerine teslim etti.

Balıkçı Kenan Yağın, en hızlı balık temizleyen ekibe sahip olduğunu söyleyerek, \"En hızlı balıkçılar bizde. Arkadaşlarımız 1 kilo hamsiyi 2 saniye farkla aynı anda temizlediler. Bu bir rekor. Abdullah ve Mücahit ustaya teşekkür ediyoruz. Ulus halindeki, Zonguldak, Rize ve Trabzon\'daki tüm balıkçılara da meydan okuyoruz. Bizim bu konuda rakibimiz yok. Bu durum servislerimize de yansıyor. Balıkları hızlı bir şekilde temizleyebildiğimiz için müşterilerimizi de hiç bekletmiyoruz\" dedi.

Mücahit Akyüz ise yıllardır balık temizledikleri için bu işte pratiklerinin arttığını belirterek, \"Bazen çok yoğun oluyor. Müşterileri bekletmeden balıklarını temizleyip teslim ediyoruz\" diye konuştu.



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