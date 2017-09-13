T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ankaralı Ayşe, Kınıklılar'ı coşturdu

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık İlçesi'nde düzenlenen Hasat Festivali'nin üçüncü gününde 'Ankaralı Ayşe' olarak bilinen Ayşe Dinçer, sahne aldı

13 Eylül 2017 14:05

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde düzenlenen Hasat Festivali\'nin üçüncü gününde \'Ankaralı Ayşe\' olarak bilinen Ayşe Dinçer, sahne aldı. Hareketli şarkılar, alanı dolduranları coşturdu.
Kınık\'ta ilk kez düzenlenen Hasat Festivali kapsamında dün sevenlerinin karşısına Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer çıktı. Öncesinde konuşma yapan Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, halka festivalin önümüzdeki yıl da devam edip etmemesi konusundaki fikirlerini sordu. Yoğun alkış üzerine Başkan Doğruer, festivalin ikincisinin de düzenleneceğini söyledi.
Ardından sahneye çıkan Ankaralı Ayşe, topuklu ayakkabılarını çıkarıp lastik ayakkabılarını giydi. 2.5 saat boyunca yerinde durmayan, konseri sırasında izleyicilerin arasına giren Ankaralı Ayşe, sandalye üstüne çıkarak türkülerini buradan da söyledi. Protokol üyeleriyle tek tek tokalaşan Ankaralı Ayşe \'Erik dalı\' türküsünü söylerken, Başkan Doğruer ve diğer protokol üyelerini kaldırarak karşılıklı oynadı. Konseri sırasında down sendromlu hayranı Berkay Yıldırım\'ı sahneye çıkartıp karşılıklı oynadı.
Ankaralı Ayşe, konser alanının yan tarafında bulunan gıda stantlarının birinde pişirilen gözlemelerin kokusunu alınca \'hamur açma tahtası\', \'oklava\', \'un\' ve \'hamur\' isteyerek sahnede yufka da açtı.
Konser sonunda konuşma yapan Başkan Doğruer,  Ankaralı Ayşe\'ye Kınık\'ta dokunan kilim hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CevdetDHAKınıkHasat FestivaliAyşeAyşe DinçerHareketliAnkaralı AyşeKınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık DoğruerYoğunBaşkan DoğruerArdındanProtokolKonseriBerkay YıldırımKonserBaşkan Doğruer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24