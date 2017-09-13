Ankaralı Ayşe, Kınıklılar'ı coşturdu

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde düzenlenen Hasat Festivali\'nin üçüncü gününde \'Ankaralı Ayşe\' olarak bilinen Ayşe Dinçer, sahne aldı. Hareketli şarkılar, alanı dolduranları coşturdu.

Kınık\'ta ilk kez düzenlenen Hasat Festivali kapsamında dün sevenlerinin karşısına Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer çıktı. Öncesinde konuşma yapan Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, halka festivalin önümüzdeki yıl da devam edip etmemesi konusundaki fikirlerini sordu. Yoğun alkış üzerine Başkan Doğruer, festivalin ikincisinin de düzenleneceğini söyledi.

Ardından sahneye çıkan Ankaralı Ayşe, topuklu ayakkabılarını çıkarıp lastik ayakkabılarını giydi. 2.5 saat boyunca yerinde durmayan, konseri sırasında izleyicilerin arasına giren Ankaralı Ayşe, sandalye üstüne çıkarak türkülerini buradan da söyledi. Protokol üyeleriyle tek tek tokalaşan Ankaralı Ayşe \'Erik dalı\' türküsünü söylerken, Başkan Doğruer ve diğer protokol üyelerini kaldırarak karşılıklı oynadı. Konseri sırasında down sendromlu hayranı Berkay Yıldırım\'ı sahneye çıkartıp karşılıklı oynadı.

Ankaralı Ayşe, konser alanının yan tarafında bulunan gıda stantlarının birinde pişirilen gözlemelerin kokusunu alınca \'hamur açma tahtası\', \'oklava\', \'un\' ve \'hamur\' isteyerek sahnede yufka da açtı.

Konser sonunda konuşma yapan Başkan Doğruer, Ankaralı Ayşe\'ye Kınık\'ta dokunan kilim hediye etti.



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