Ankaralı avukat lüks oteldeki odasında ölü bulundu

Ankara Barosu avukatlarından Kırıkkaleli 47 yaşındaki Serkan Sönmez, bir dava için gittiği İstanbul’da kaldığı Swissotel’deki odasında ölü bulundu.

Milliyet'teki habere göre, otele cuma günü bir kişiyle birlikte giren Sönmez’in odadan bir daha çıkmaması üzerine kontrole giden görevliler, avukatı jartiyer giymiş halde buldu. Ağzında kan olan Sönmez’in vücudunda darp izine rastlanmadı.

Hukukçular Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan ve Kırıkkale’de de hukuk bürosu bulunan Serkan Sönmez, daha çok iş ve sendika davalarına bakıyordu. 2002 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti’den Kırıkkale milletvekilliği için aday adayı olmuştu.

Evli 3 çocuk babası Sönmez’in cenazesi, yapılan otopsi sonrası Kırıkkale’ye getirilerek toprağa verilecek. Avukat Sönmez’in eşi Figen Sönmez’in de Kırıkkale Barosu’na kayıtlı avukat olduğu belirtildi.