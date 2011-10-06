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Spor

Ankaragücü'ne para dopingi ANKARA (A.A)

06 Ekim 2011 20:12

-Ankaragücü'ne para dopingi ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Ankaragücü'nde başkan Cengiz Topel Yıldırım'ın, sarı-lacivertli futbolcuların hesaplarına 1 milyon 7 bin lira yatırdığı bildirildi.  Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray karşılaşması öncesinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline ödeme yapan yönetim kurulu, bugün futbolculara bir ödeme daha gerçekleştirdi.  Ankaragücü Kulübü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım'ın sarı-lacivertli futbolcuların 1 milyon 7 bin TL tutarındaki 2. taksitlerini hesaplarına yatırdığı belirtildi.  Göreve geldikten sonra futbolcuların 3 taksit ödemesini gerçekleştiren yönetim kurulunun, 19 Ekim'de bir ödeme daha yapacağı bildirildi.

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