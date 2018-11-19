Ankaragücü'nden Beşiktaş'a 1 TL göndermesi

Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçta deplasman tribünü için bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig’in 13. haftadasında karşılaşacağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü maçının deplasman tribünü bilet fiyatı Yönetim Kurulu’muz tarafından 1 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Bilet fiyatları neden 1 TL?

Ankaragücü yönetiminin bu uygulamaya gitmesinin sebebi, iki takım arasında 28 Kasım 2012 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan olaylar.

İnönü Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş taraftarı, o dönem ekonomik açıdan zor günler geçiren Ankaragücü'nün genç oyuncularına 1 TL'lik bozuk paralar atmıştı.

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları arasında da gerginlikler yaşanmıştı.

Normal bilet fiyatları 25 TL

Ankaragücü Kulübü, sahasında oynadığı bir önceki maçta Kayserispor'u konuk etmiş ve bu maçta deplasman tribünü bilet fiyatlarını 25 TL olarak belirlemişti.

Başkent temsilcisi, Galatasaray'ı konuk ettiği maçta ise deplasman tribünü bilet fiyatlarını 30 TL olarak belirlemişti.