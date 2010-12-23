-ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİNİN ''DEVAM'' KARARI ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Ankaragücü Onursal Başkanı Melih Gökçek, sarı-lacivertli kulüp yönetiminin ''devam'' kararına ilişkin, ''Mevcut olaylar, Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım'ın Ankaragücülü olmadığını ortaya çıkardı'' dedi. Gökçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, parti genel merkezinde AK Partili büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla yapacağı toplantı öncesinde gazetecilerin Ankaragücü yönetiminin devam kararı almasına ilişkin sorularını yanıtladı. Melih Gökçek, ''Bugün edindiğim bilgiye göre, Ankaragücü, mevcut yönetimiyle devam ediyor. Mevcut olaylar, (eski başkanlar) Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım'ın Ankaragücülü olmadığını ortaya çıkardı. Ödenen borç üzerinden gelip, yeniden kulübü ele geçirmeye çalıştıkları ortaya çıktı'' ifadesini kullandı. Gökçek, bazı sporcuların paralarının ödendiğini de bildirdi.