-ANKARAGÜCÜ TEMYİZE GİTTİ ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Ankaragücü, Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 genel kurula ilişkin iptal kararını temyiz etti. Başkent temsilcisi adına temyiz dilekçesini 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne veren Davalı Vekili Avukat Mustafa Asım Kahyaoğlu, mahkemenin temyiz dilekçesini de dava dosyasına ekleyerek ilgili makama göndereceğini belirterek, ''Bu süre 15-20 gün olacak. Temyiz dilekçesi ve dava dosyasının 7. hukuk dairesine ulaşmasının ardından, yaklaşık 6 aylık bir süreye ihtiyacımız olduğunu tahmin ediyorum. Bu sürenin sonunda Yargıtay, 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozarsa, dosya mahkemeye iade edilecek ve yeniden duruşma kararı verilecek'' diye konuştu. Avukat Kahyaoğlu, ilgili mahkemenin kararını temyiz etme gerekçelerini ise, ''Biz ısrarla ikinci birbilir kişi atanmasını istedik. Oysa karar tek bilirkişinin hazırladığı rapor ile verildi. Şimdi Yargıtay bizim bu talebimizi hukuki açıdan yerinde bularak, mahkemenin verdiği 2 genel kurulun iptaline ilişkin kararını bozabilir'' dedi. Kahyaoğlu, Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin usule ve yasaya uygun olmayan 15.12.2010 tarih ve 2010/449 sayılı kararının 1 ve 2 numaralı fıkralarının bozulması yönündeki karar verilmesi taleplerinin nedenlerini ise şöyle sıraladı: ''Bilirkişi raporu eksik incelemeye dayalı olup, karara dayanak yapılmaya elverişli değildir. Mahkeme, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesi talebimizi değerlendirmeden eksik incelemeye dayalı karar vermiştir. Davanın süre yönünden reddine karar verilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. Süresinde açılmayan davayı reddetmeyen Mahkeme, kararında hataya düşmüştür. Yapılan tüzük değişikliklerinin hem usul ve hem de içerik itibariyle, Tüzüğe ve Türk Medeni Kanunu (TMK) hükümlerine aykırı olduğu hükmü, yerinde değildir. Genel kurul toplantı tutanağına göre, tüzük değişiklik önergelerinin genel kurula okunmak suretiyle duyurulması da, divana sunumu da, oylanıp kabul edilmesi de usul ve yasaya uygun şekilde gerçekleşmiştir. Davanın konusuz kalması nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. Davanın devamı sırasında, 03.01.2010 tarihinde Müvekkil Kulübün Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve dava konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında işbaşına gelen Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan oy birliği kararıyla yeniden seçilerek göreve başlamıştır. Bu nedenle konusuz kalan davanın reddine karar vermeyen Mahkeme, kararında bu yönüyle de hataya düşmüştür.''