Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay: Süper Lig bu sezon yok sayılsın, iptal edilsin

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) ötürü ertelenen Süper Lig'in iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

19 haftada sadece iki kez kazanan Ankaragücü'nün başına geçmesinin ardından 7 maçta 3 galibiyet elde ederek sarı-lacivertlilere nefes aldıran Mustafa Reşit Akçay, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesini değerlendirdi.



Fanatik'in haberine göre; futbolsuz geçen her günün oyunculara dezavantaj yarattığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunculara çalışma programlarını gönderdik. Kazanmış olduğumuz kuvvetin belli bir seviyesini korumak için yaptırdığımız idmanlar var. Teknik ve taktikle ilgili çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok ancak bazı oyuncularımıza maçlardaki olumlu ve olumsuz eylemlerini gösteren videolar gönderiyoruz." dedi.

"Adil davranması gerekenler dikkat etmeli"

Liglerin geleceği için konuşulan play-off sistemi ve tescil kararını da değerlendiren Akçay, "Play-Off birilerini mutlu ederken, birilerini mutsuz edecektir. Bununla beraber 26 hafta başarılı olmuş bir takım ürettiklerini 3 haftada elinden alabilirsiniz.



Tescil yaptığınızda da bir kısım mutlu, bir kısım mutsuz olacak. Burada adil davranması gerekenler özellikle dikkat etmeliler. Şartlar zaman zaman çok vahim şeyler yaptırabilir. Örneğin; tüm insanlığın yararına olan bir durumda 3 kişinin feda edilmesi gibi bir durum düşünülebilir. Ortada ciddi bir pandemi var ve her insanın canı çok değerli" ifadelerini kullandı.

"Bu lig iptal edilsin"

Hiçbir şeyin insan sağlığının önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Reşit Akçay, "Bu ortamda maç, skor, kariyer veya para konuşmalı mıyız? Bence konuşmamalıyız. Kimseye bir şey yaptırmayın. Biz de antrenörlük yapmayalım. Para da vermeyin bize. Ama insanımın bir tanesi bile ölmesin.



Benim önerim; lig bu sezon yok sayılsın, iptal edilsin. Bu karar da herkesi mutlu etmeyecek. Ama gerekçemiz ne? İnsan sağlığı. Oynatmak isteyenin, ihale satın alanın ve şampiyon olmak isteyenin tek derdi para. Ama biz insan sağlığını düşünüyoruz. Küme düşmeye aday bir takımın hocası olarak çok sivri konuşmak istemiyorum.



'Kendin için konuşuyorsun' derler. Çok adil olmak istiyorlarsa, eğer imkan da varsa bir sene sonra bütün olaylar bittikten sonra lig kaldığı yerden başlasın. Ancak bu yıl oynanmamış gibi seneye ligin yeniden başlaması en doğru karar olacaktır" yorumunu yaptı.