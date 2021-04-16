Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman: Maçta dört gol var, hepsini biz attık

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda da net pozisyonlar bulacak anlar yakaladıklarını ifade eden Karaman, "Futbolcularıma şunu dedim; Siz 70 dakikaya kadar 1-0'ı tutun, sonrasını bana bırakın. 4 gol var, hepsini biz attık. İkinci yarı erken gol yememize rağmen oyunu bırakmadık" dedi.

70'e kadar 1-0 tutun dedim

Beşiktaş karşısında 3. golü de bulmaları gerektiğini belirten Karaman, "İkinci yarıda başka bir kimlikle oynadık. Futbolcularıma şunu dedim; Siz 70 dakikaya kadar 1-0'ı tutun, sonrasını bana bırakın. 4 gol var, hepsini biz attık. İkinci yarı erken gol yememize rağmen oyunu bırakmadık.. 2-2'den sonra 3'ü de bulmamız gerekiyordu. Korcan'ı tebrik ediyorum, Alper'i tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar. Bir puan önemli, 2-0'dan geri dönmek de önemliydi. İşimiz çok kolay değil, bu şekilde devam edeceğiz. Çok üst düzey futbolcu olmanıza gerek yok, çalışmayla, gelişmeyle futbolda bazı şeyleri de başarabilirsiniz. İyi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum ve iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.