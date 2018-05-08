Ankaragücü şampiyonluk kupasını aldı

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'i 2\'nci sırada bitirerek Süper Lig\'e çıkma hakkı kazanan Ankaragücü kupasını aldı.

Spor Toto 1\'inci Lig\'i 2\'nci sırada bitiren ve doğrudan Süper Lig\'e çıkmaya hak kazanan Ankaragücü, ligin 34\'üncü haftasında sahasında oynadığı Adana Demirspor maçının ardından kupasını aldı. Kupayı Türkiye Fubol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta\'nın elinden alan saı-lacivertli oyuncular stadyumda tur attı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Teknik direktör İsmail Kartal, Ankaragücü bayrağını sahanın ortasına dikerek foto muhabirlerine poz verdi. Yaklaşık 15 bin taraftarın izlediği karşılaşma sonrası taraftarları dolaşan futbolcular karşılıklı şampiyon Ankaragücü tezahuratı yaptılar.

Kupa töreninin ardından takım olarak eğlence yeri olan Kızılay\'a geçildi

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