Ankaragücü'ne kupada şok; Kocaelispor tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmasında, TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek, tur atlayan taraf oldu.
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 51. dakikasında Mervan Yusuf Yiğit'in golüyle konuk ekip Kocaelispor, 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 74. dakikasında Bolingi'nin rövaşatasıyla Ankaragücü 1-1'lik eşitliği yakaladı.
90+3. dakikada ceza sahasında buluşan Erdinç Karakaş topu filelere gönderdi ve Kocaelispor yeniden öne geçti.
Müsabaka deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay, Önder Çalış, Sefa Özcan
MKE ANKARAGÜCÜ: Furkan Bekleviç - Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Sarlija, Atilla Turan, Voca, (Dk. 56 Bolingi), Diusse, Lobjanidze, (Dk. 77 Orkan Çınar), Alper Potuk, Berke Gürbüz, (Dk. 46 Emre Güral), Borven, (Dk. 61 Adzic)
KOCAELİSPOR: İsmet Yumakoğulları - Hakan Demirci, Haşim Arda, Taha Batuhan Yayıkçı, Erdinç Karakaş, Mesut Özdemir, İrfan Başaran, (Dk. 90 Kemal Can Aydemir), Bilal Çubukçu,(Dk. 71 Murat Cem Akpınar), Aydın Karabulut, Bahattin Köse, Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 76 Ramazan Çevik)
Goller: Dk. 74 Bolingi (MKE Ankaragücü) - Dk. 56 Mervan Yusuf Yiğit, Dk. 90+3 Erdinç Karakaş, (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Erdi Dikmen (MKE Ankaragücü) - Taha Batuhan Yayıkçı, Bahattin Köse (Kocaelispor)