Ankaragücü'nden TFF'ye 2020-2021 Süper Lig sezonuna isim talebi

MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), 2020-2021 Süper Lig sezonuna 'Arif Peçenek' isminin verilmesini talep etti.

Kulüpten gönderilen yazıda, "Federasyonumuz, geçmiş sezonlarda isimlerinin ölümsüzleştirilmesi ve Türk futboluna yaptıkları katkıların anımsanması amacı ile Süper Lig sezonlarına sırası ile Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren, İlhan Cavcav, Lefter Küçükandonyadis ve Cemil Usta’nın isimlerini vermiştir. Kulübümüz olarak 2020-2021 futbol sezonuna Arif Peçenek isminin verilmesini teklif etmiş bulunmaktayız" denildi.

Arif Peçenek kimdir?

Arif Peçenek, MKE Ankaragücü, İstanbulspor A.Ş ve Adana Demirspor'da kaleci olarak profesyonel futbol oynadı. Sekiz kez A Milli Takım, iki kez U18 Milli ve bir kez de Ümit Milli Takım forması giyen Arif Peçenek, 1996 yılında antrenörlüğe Vanspor'da başlamış sırası ile Beypazarı, Türk Telekomspor, Körfez Belediyespor, Şekerspor ve Kızılcahamam Belediyespor'da teknik direktör, MKE Ankaragücü'nde ise Gençlik Geliştirme Sorumlusu görevlerinde bulunmuştu.

Peçenek, 2012-2013 futbol sezonunda TFF 1. Lig takımı TKİ Tavşanlı Linyitspor'un teknik direktörlüğünü yaptığı sırada 29 Ocak 2013 tarihinde vefat etti.