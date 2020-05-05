Ankaragücü'nde Koronavirüs'e yakalanan futbolcu belli oldu; futbolcular tesise gitmek istemiyor!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda dün kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 4'erli gruplar halinde Koronavirüs testi yapıldı. Ricardo Faty'nin testi pozitif çıkarken, takımdaki futbolcuların tesislere gitmek istemediği öğrenildi.



Beştepe Tesisleri'ni karantinaya alan ve giriş çıkışları kapatan Ankaragücü yönetimi, tüm sporcuların test sonuçlarının çıkmasının ardından harekete geçti.

Kalecilere antrenman için izin verildi

Ankara ekibinin idmanlarına yarın başlayacak olmasından dolayı yönetim takımda sadece Faty'nin sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından diğer futbolcuları motive etmeye çalışıyor.

Sadece kalecilerin çalışmasına izin verilen tesislerde bugün yaşanan olay sonrası kaleciler de tesislerden ayrıldı ama yönetimin aldığı karar doğrultusunda idmanlara yarından itibaren katılacaklar.

Futbolcular tesise gitmek istemiyor

Testi pozitif çıkan Ricardo Faty hastaneye yatırılarak karantina altına alındı ve yeni testler yapılmaya başlandı.



Süreci yakından takip eden sarı-lacivertli yönetim, futbolcuların tesislere gitmek istememelerini haklı bulduklarını ancak liglerin başlama ihtimaline göre alınacak kararı beklediklerini ifade ederken, "Takımın da hazır olması için yarın gruplar halinde idmanlara başlayacağız" denildi.

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