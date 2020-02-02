Ankaragücü ile Kasımpaşa başkentte yenişemedi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa, 90 dakika sonunda 1-1'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.

7. dakikada Oussama Haddadi'nin sol kanattan rakip ceza sahasına kestiği ortaya kafayı vuran Mame Thiam, kaleci Korcan Çelikay'ın solundan fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

14. dakikada Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Mame Thiam kafayı vurdu ancak Korcan Çelikay'ı geçemedi; kaleciden seken topu önünde bulan İlhan Depe'nin kafayla kale ağzına doldurduğu topu Mame Thiam tamamladı ancak bu gol, yapılan VAR kontrollerinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

28. dakikada rakip ceza sahasının sağ kanadından atağı sürükleyen yeni transfer Saba Lobzhanidze, Dever Orgill ile girdiği verkaçın ardından ceza sahasında topla buluşarak bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

50. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Dever Orgill, Yassine Meriah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Yapılan VAR kontrollerinin ardından hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Penaltı için topun başına geçen bir diğer yeni transfer Gerson Rodrigues ilk maçında golünü atarak skoru dengeledi. Karar öncesinde Dever Orgill'in ceza sahası içinde penaltı ısrarı ise görülmeye değerdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar birer puana razı olarak sahadan ayrıldı.

Bu beraberliğin ardından ev sahibi MKE Ankaragücü 14 puanla 17. sırada kalırken, konuk ekip Kasımpaşa 16 puanla 16. sıradaki yerini korudu.