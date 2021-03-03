Ankaragücü-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. 19:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor.

MKE Ankaragücü ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini ise kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı.