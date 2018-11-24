Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de bu akşam oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması öncesi Ankara polisi karşılaşmaya giden otobüs ve özel araçlarda yaptığı aramada çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirdi. Ankara polisi ilde yaptığı aramaladan sonra Kayseri Polisini de uyardı. Şüpheliler hakkında 6136 ve 6222 sayılı kanunlar uyarınca işlem yapılacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş maçı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Osmanlı Stadı\'nın zemininin kötü olması nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadyumu\'na alınmıştı. Bunun üzerine bugün Kayseri\'de 19.00\'da oynanacak karşılaşma öncesi Kayseri Emniyet Müdürlüğü şehrin giriş çıkış noktalarında önlem alırken, Ankara Polisince , başkent çıkışında Kayseri\'ye giden sporseverlere ait otobüste kesici ve delici aletler ele geçirildi. Kesici ve delici aletler nedeniyle 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 6222 Sayılı sporda şiddetin önlenmesine dair kanun uyarınca bu kişiler hakkında işlem yapıldığı ve Kayseri\'ye gönderilmedikleri, otobüste bulunan bu kişilerin Ankara\'da gözaltına alındıkları ifade edildi.