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Spor

Ankaragücü-Beşiktaş maçı Kayseri'de oynanacak

Karşılaşma Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak ANKARA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında daha önce Osmanlıspor Stadı'nda oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması kötü zemin nedeniyle Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kad

23 Kasım 2018 16:15

Karşılaşma Kayseri Kadir Has Stadı\'nda oynanacak

ANKARA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında daha önce Osmanlıspor Stadı\'nda oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması kötü zemin nedeniyle Kayseri\'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı\'na alındı. Kayseri\'deki karşılaşma yarın saat 19:00\'da oynanacak.
Ankaragücü Kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) kendilerine Osmanlı Stadı\'nın zemininin müsabakaya elverişsiz olduğunu yapılan inceleme sonrası rapor ettiğini ifade etti.
Ayrıca Beşiktaş cephesi de mücadelenin Kayseri\'de oynanacağını bildirdi.

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