Ankaragücü Başkanı'na mermi gönderildi!

Ankaragücü'nün iki ayrı tesisinde dün gece silah sesleri duyuldu. Binalara yönelik saldırıların yanında, zorla alıkonulan güvenlik görevlisine, kulüp başkanına iletmesi için mermi verildi.

İlk olarak Tandoğan'daki tesislere bir araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, tesislere doğru silahla ateş etti.

Tesis görevlileri iki el silah sesi duyduklarını belirtirken, olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Bu olayın ardından kulübün Beştepe'de bulunan tesislerinde de silah sesi duyuldu.

Plakasız bir otomobille tesislere gelen kimliği belirlenemeyen iki kişi, güvenlik görevlisini zorla araca bindirerek tesislere girdi.

Başkanlık binasına bir el ateş eden kişiler, iddiaya göre daha sonra güvenlik görevlisine 7.65 milimetre çapında bir mermi vererek "Bunu başkana verirsin" dedikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Polis, tesis çevresinde önlem aldı. Güvenlik görevlileri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Futbol takımı zorda

PTT 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü, dün Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenildi. Sarı lacivertli ekip, ligin bitimine 2 hafta kala 29 puanla son sırada bulunuyor.