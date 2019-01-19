Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den El Kabir açıklaması

\"Maça çıkmadığı taktirde cezai işlem uygulanacak\"

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray karşılaşmasında alacakları ödenmediği gerekçesiyle sahaya çıkmak istemeyen Moestafa El Kabir\'in alacaklarının ödendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Yiğiner, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel yaptığı açıklamada, \"El Kabir\'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak\" dedi.