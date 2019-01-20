Ankaragücü Başkanı: Köstek olanların Allah belasını versin

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray'a karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından sert ifadeler yer alan bir mesaj yayınladı.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti.
Mücadelenin ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Yiğiner'in mesajı şöyle:
Ankaragücü üzerinde hesap yapanların,destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah’a havale ediyorum.