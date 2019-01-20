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Spor

Ankaragücü Başkanı: Köstek olanların Allah belasını versin

"Topunuzu Allah'a havale ediyorum"

20 Ocak 2019 11:37

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray'a karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından sert ifadeler yer alan bir mesaj yayınladı.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Yiğiner'in mesajı şöyle:

Ankaragücü üzerinde hesap yapanların,destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah’a havale ediyorum.

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