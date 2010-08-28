-ANKARAGÜCÜ: 1 - KAYSERİSPOR: 1 ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. 57. dakikada Sapara'nın ceza alanında geriye çıkardığı topun gelişine Mehmet'in yaptığı sert vuruşta top üstten ağlarla buluştu ve skora 1-1'lik eşitlik geldi. 65. dakikada Klukowski'nin yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest atıştan kaleye gönderdiği sert şutta topu, kaleci Souleymanou köşede bloke etti. 90. dakikada Ögür'ün ceza alını dışından attığı sert şutta top üst direği yalayarak auta çıktı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında her 2 takım da gol atmayı başaramayınca maç 1-1 tamamlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Süleyman Abay xx, Cemal Bingül xx, Mustafa İspiroğlu xx Ankaragücü: Özden xx, Uğur x (Dk. 46 Mehmet xxx), Aydın x (Dk. 41 Meye xx), Zewlakow xx, Kulukowski xx, Güven x, Hürriyet x, Rajnoch x, Özgür x, Sapara xx, Metin xx (Dk. 83 Adem x) Kayserispor: Souleymanou xx, Serdar xx, Önder xx, Amisulaşhvili xx, Hasan Ali xx, Mehmet Eren xx, Selim xx (Dk. 70 Furkan xx), Santana xx (Dk. 74 Abdullah x), Troisi xxx (Dk. 81 Abdulkadir x), Cangele x, Morits xx Goller: Dk. 24 Serdar (Kayserispor), Dk. 57 Mehmet (Ankaragücü) Sarı Kartlar: Dk. 28 Aydın, Dk. 90 Sapara (Ankaragücü), Dk. 44 Serdar (Kayserispor)