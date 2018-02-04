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Spor

Ankaragücü - Elazığspor: 0-0

Ercan ATA - ANKARA / DHA Stat: Ankara 19 Mayıs Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Gökhan Memişoğlu xx, Murat Şener xx, MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx,(85

04 Şubat 2018 18:02

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Gökhan Memişoğlu xx, Murat Şener xx,
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx,(85.dk Kehınde) x,  Kenan Özer xx,(76.dk Tonia Tıstel) x, Anton Putsıla xx, Mehmet Umut Nayır xx, Arif Morkaya xx,(63.dk Marc Kıbong Mbamba)x,  İlhan Parlak xx, Yusuf Abdioğlu xx, Gençer Cansev xx, Ferhat Kiraz xx,
Elazığspor: Soner Şahin xx, Theodor Elmar Bjarn Ason xx, Kadir Bekmezci xx, Fatih Serkan Kurtuluş xx,(46.dk Orhan Şam xx) Andreas Tatos xx, Ioan Hora xx, Lamine Dıarra xx,(63.dk Caner Öztürk) x, Murat Akça xx, Emre Öztürk xx, Sezgin Coşkun xx, Wellıngton Brıto Da Sılva xx, (87.kd Halil İbrahim Pekşen) x, 
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Arif Morkaya, Sedat Ağcay, (MKE Ankaragücü) Emre Öztürk, Sezgin Coşkun, Murat Akça, (Elazığspor) 

Spor Toto 1\'inci Lig 20\'nci hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü, sahasında Elazığspor\'u konuk etti. 6 sarı kartın çıktığı karşılaşma golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
11\'inci dakikada sol taraftan Kenan\'ın ortasına yükselen Gençer\'in kafa vuruşu kalecinin solundan auta çıktı. 
23\'üncü dakikada Fatih\'in pası ile ceza sahasına giren Wellington\'un şutu direğin üstünden dışarı çıktı.
34\'üncü dakikada sol taraftan Sedat\'ın ortasına yükselen Mehmet Umut Nayır\'ın kafa vuruşunu kaleci Soner iki hamlede önledi.
62\'nci dakikada Elazığspor gole çok yaklaştı. Lamine Dıarra sol taraftan ceza sahasına girerken çektiği şutu, kaleci Korcan son anda çeldi.
69\'uncu dakikada sağ taraftan yapılan ortaya kaleci Soner Yusuf\'tan önce müdahale ederek son anda kornere çeldi.
79\'uncu dakikada Elmar\'ın pası ile ceza sahasına giren Anreas Tator\'un şutunda kaleci Korcan son anda topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.
90+3\'üncü dakikada Tatos\'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Korcan ayakları ile uzaklaştırdı.

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