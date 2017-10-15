Ankaragücü - Boluspor: 2- 0

ERCAN ATA-ANKARA/DHA

TFF 1. lig 8. hafta karşılkaşmasında Ankaragücü sahasında Boluspor\'u konuk etti. Karşılaşmayı Mehmet Umut Nayır\'ın attığı gollerle 2-0 yendi

Hakemler: Onur Karabaş xx, Cemal Alpay xx, Selahattin Alpay xx

Stat: Ankara 19 Mayıs

Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Sedat xx, (71.dk Anton) xx, Alihan xx, Kenan xx,(86.dk Ferhat) x, Mehmet xx, M.Umut Nayır xxxx, Arif xx, İlhan xx, Gençer xx, Silva xx(61.dk Abdulkadir) xx

Boluspor: Mahmut xx, Renato xxx, Romano xx, İrfan x, (58. Bentley) x, İshak xx, Melih xx, Pedro xx, Furkan xx, Sefa xx, (58.dk Santos) xx, Yusuf xx,(76.dk Guıdo) x, Caner xx

Sarı Kartlar: Sedat, M.Umut Nayır, (Ankaragücü) Yusuf, Sefa, (Boluspor)

Goller: 45+1 ve 87.dk M.Umut Nayır (Ankaragücü)

(İLK YARI)

8. dakikada Boluspor\'un sağ taraftan geliştirdiği atakta İshak\'ın ortasında Furkan\'ın kafası boş kale yerine auta gitti.

11. dakikada Romano\'nun yaptığı ortaya kimse dokunamadı. Çizgi üzerinde giden topau savunmadan Erdem son anda topu uzaklaştırdı.

15. dakikada Kenan\'ın ortasında İlhan\'ın kafa şutu, direğin üstünden dışarı çıktı.

18. dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Umut\'un şutu üst direkten döndü. Dönen topa Sedat vurdu savunmada Renato çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı.

14. dakikada Mehmet\'in ortasına penaltı noktasında yükselen İlhan\'ın kafa vuruşu direğin üstünden auta gitti.

45+1. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren M.Umut Nayır, kalecinin sağından topu filelere gitti. 1-0

(İKİNCİ YARI)

48. dakikada M.Umut Nayır\'ın pasında Kenan\'ın yaklaşık 25 metreden çektiği şut üst direği sıyırarak auta çıktı.

87. dakikada direkten dönen topu Mehmet Umut Nayır tamamladı. 2-0

5 dakikalık uzatma bölümünde başka pozisyon olmadı ve Ankaragücü karşılaşmayı 2-0 kazanan taraf oldu.

(FOTOĞRAFLI)





