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Spor

Ankaragücü - Beşiktaş maçında dikkat çeken pankart

KAYSERİ, (DHA) - Kayseri'de dün akşam oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçında tribünlerde açılan "Haseki Başkan Size Emanet" pankartı dikkat çekti

25 Kasım 2018 20:00

KAYSERİ, (DHA) -

Kayseri\'de dün akşam oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçında tribünlerde açılan \"Haseki Başkan Size Emanet\" pankartı dikkat çekti.
Ankaragücü’nü desteklemek için sahada yerini alan Kayserispor Kapalı Kale Taraftar Grubu, \"Haseki Başkan Size Emanet\" pankartı ile Ankaragücü taraftarlarına mesaj gönderdi. Bu pankarta cevap veren Ankaragücü taraftarları ise, “Emanetinizi aldık. Kabul ettik” şeklinde tezahürat yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen ve spora ilgisi ve sevgisi bilinen Mehmet Özhaseki’nin Ankaragücü’ne ivme kazandıracağı düşünülüyor.

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