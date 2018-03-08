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Spor

Ankaragücü - Adanaspor maçında saha karardı

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü, sahasında Adanaspor'u konuk etti

08 Mart 2018 22:51

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 26\'ncı haftasında Ankaragücü, sahasında Adanaspor\'u konuk etti. 
Karşılaşamanın 9\'uncu dakikasında yaşanan kısmı elektirik kesintisiyle berabere karşılaşma yaklaşık 6 dakika durdu. Daha sonrasında hakem Bülent Birincioğlu, iki takım oyuncularıyla konuştuktan yetersiz ışıkta maçı devam ettirirken, bu sefer 39\'uncu dakikada ev sahibi ekibi 1-0 öndeyken, stadyumun bütün ışıkları gitti. Stat ışıklarının sönmesi üzerine hakem Birincioğlu soyunma odasına gitti. Karşılaşmayla ilgili karar hakemler tarafından birazdan verilecek.

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