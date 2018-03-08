Ankaragücü - Adanaspor maçında saha karardı

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 26\'ncı haftasında Ankaragücü, sahasında Adanaspor\'u konuk etti.

Karşılaşamanın 9\'uncu dakikasında yaşanan kısmı elektirik kesintisiyle berabere karşılaşma yaklaşık 6 dakika durdu. Daha sonrasında hakem Bülent Birincioğlu, iki takım oyuncularıyla konuştuktan yetersiz ışıkta maçı devam ettirirken, bu sefer 39\'uncu dakikada ev sahibi ekibi 1-0 öndeyken, stadyumun bütün ışıkları gitti. Stat ışıklarının sönmesi üzerine hakem Birincioğlu soyunma odasına gitti. Karşılaşmayla ilgili karar hakemler tarafından birazdan verilecek.

FOTOĞRAFLAR