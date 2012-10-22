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Ankara’dan İsrail’e jet yanıt: Tutumumuz aynı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi Direktörü Pinhas Avivi’nin açıklamalarına yanıt gecikmedi

22 Ekim 2012 18:33

Dışişleri Bakanlığı, Suriye konusunda Türkiye’yle masaya oturmayı talep eden İsrail’e yanıt verdi. Basın üzerinden mesaj verilmemesini isteyen Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Tutumumuzda herhangi bir değişlik yok” denildi.

Basın üzerinden mesaj verilmemesini isteyen Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin tutumunun değişmediğini bildirdi.
 
Konuyla ilgili açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, "Türkiye-İsrail ilişkilerinin bulunduğu noktaya nasıl geldiği herkesin malumudur" dedi.
 
Ünal, şunları kaydetti:
 
"Türkiye'nin bu konudaki tutumunda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. İsrailli yetkililerin basına beyanlar yoluyla mesaj vermeye çalışmak yerine ilişkilerin normalleşmesi için atılması beklenen adımları atmaları gerekmektedir."
 

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