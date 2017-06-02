Ankara'dan Die Welt’in haberine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu tarafından yapılan açıklamada "Alman Die Welt gazetesinde, NATO'nun 2016 Varşova Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı Zirve davetinin, aralarında Almanya, Fransa, Hollanda ve Danimarka'nın bulunduğu birçok NATO ülkesi tarafından reddedildiğinin ileri sürülmesi hayretle karşılanmıştır" denildi.

Açıklamada 2018 yılında düzenlenecek NATO zirvesinin yer ver tarihinin önümüzdeki haftalarda belirleneceği belirtildi. Dışişleri açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek Brüksel'deki toplantıda gerek ondan önceki NATO platformlarında gerekse NATO Genel Sekreteriyle görüşmelerinde, Brüksel toplantısından sonraki ilk Zirvelerden birine evsahipliği yapmaya hazır olduğumuzu beyan etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Die Welt gazetesinde yer alan haberin aksine Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliği yapma önerisinin reddedilmediği belirtildi. Haberin Türkiye hakkında "olumsuz algı yaratma amacına" yönelik olduğu ileri sürüldü.

Die Welt: "İstanbul fikrinden vazgeçildi"

Gazetenin NATO kaynaklarına dayandırdığı haberinde 2016 Varşova Zirvesi'nde Erdoğan'ın zirve davetinde bulunduğu, bu davetin Almanya, Fransa, Hollanda ve Danimarka gibi birçok NATO ülkesi tarafından reddedildiği belirtilmişti.

Gazete konuştuğu NATO kaynaklarının "Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını artırmak ve NATO'nun Türkiye'nin iç politikasına destek verdiği izlenimini vermek istemiyoruz" dediğini aktarmıştı.

Haberde ayrıca NATO içinde resmi bir karar alınmasa da zirvenin yapılması için önceden planlanan kentin İstanbul olduğu, ancak bu fikirden daha sonra vazgeçildiği ifade edildi. Konunun ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Mayıs'ta ilk kez katıldığı Brüksel'deki NATO liderler zirvesinde de gündeme geldiği belirtildi.

Habere göre zirvenin Türkiye'de yapılmasını istemeyen ülkeler, buluşma için Brüksel'i önerdi. NATO kaynakları, bu önerinin 18 Batı Avrupa ülkesi ve Kanada tarafından desteklendiğini aktardı. Habere göre Belçika da 2018 yılındaki liderler zirvesine Brüksel'de ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu iletti.