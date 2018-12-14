Ankara'dan Beytüşşebaplı çocukları ısıtan yardım

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ANKARA\'da yaşayan Gülay Zihni ve bir grup kadın arkadaşının, kendi elleriyle ördükleri bereler, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyü İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencilerine ulaştı.

Anakara\'da yaşayan Gülay Zihni ve bir grup kadın arkadaşı, sosyal bir projeye imza atarak Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencilerine bere ördü. Kendilerine ulaşan bereleri takan öğrenciler, Gülay Zihni ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Sosyal projeden haberi olan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik de, sosyal medya platformu twitterdeki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, \"En büyük hediye bir çocuğumuzun mutluluk tebessümüdür. Ankara\'dan Gülay Zihni hanım ve arkadaşlarının, kendi elleri ile ördükleri bereler, Başaran köyümüzdeki yavrularımızın soğuktan korunmasını sağlayacak. Sadece soğuktan değil, fitnecilerin de şerrinden koruyacak. Teşekkürler\" şeklinde ifadeler yer aldı.



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