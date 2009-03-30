Ankara'dan AKP’ye moral bozukluğu

Ankara'da sandıkların açılmasının ardından ilk gelen sonuçlar AKP Genel Merkezi'nde moralleri bozdu.



Erdoğan, dün eşi Emine Erdoğan ile birlikte saat 16.30'da AKP Genel Merkezi'ne gelerek sonuçları makamında kurmaylarıyla takip etti. Erdoğan'ın 8. katta bulunan makam odasına, seçim sonuçlarını dakika dakika izlemesi için dev ekranlar kuruldu. Erdoğan ve AKP yönetimi hem teşkilatlardan, hem de özel bir şirketten gelen sonuçlarla televizyonlardan gelen sonuçları karşılaştırarak değerlendirildi.



Suratlar asıktı



İlk gelen sonuçlarda Manisa, Antalya, Siirt, Şanlıurfa, Isparta ve Osmaniye'de oyların düşmesi ve bazı illerdeki belediyelerin kaybedileceğinin anlaşılması moralleri bozdu. Ayrıca Diyarbakır, İzmir ve Tunceli gibi Erdoğan'ın mutlaka alınmasını istediği illerde de başarısız sonuçlar çıkması burukluğu artırdı. Bazı partililerin suratlarının asık olduğu görüldü.



Gerek genel seçim, gerek 2004 yerel seçimlerinde genel merkezin önünde toplanan coşkulu kalabalık da dün akşam yoktu. Genel merkez önüne sandıkların açıldığı ilk saatlerde elle sayılacak kadar az sayıda partili geldi. Genel merkezdeki yetkililer bu durumu "Daha önce teşkilatlarımızdan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı nedeniyle kutlama yapılmamasını, müzik çalınmamasını ve konfeti kullanılmamasını istedik" diye açıkladı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise sonuçları genel merkez yerine AKP Ankara İl Başkanlığı'nda izledi.



Genel merkezin önünde olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, Erdoğan'ın partide olduğu saatlerde Başbakanlık akreditasyon kartı bulunmayan gazeteciler ve partililer binaya alınmadı. Partinin önündeki otopark da güvenlik nedeniyle boşaltıldı.



Sandıklar açılmadan önce Erdoğan'ın her seçim sonrası gelenek haline getirdiği balkon konuşması için hazırlık yapıldı. Erdoğan'ın konuşma yapacağı balkonun karşında yer alan otoparkın, seçim sonuçlarının gelmeye başlamasını izleyen saatlerde boş olması dikkati çekti.

