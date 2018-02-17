Ankara'daki vergi dairesine saldırı düzenlemişti; geceyi, patlayıcılarla konteynırda geçirmiş

Ankara’da vergi dairesine yönelik bombalı saldırının talimatını, YPG’li ‘Ebu Serdar’ kod adlı Alan Chuckmaus’un verdiği iddia edildi. Chuckmaus'un Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirdiği patlayacılarla, saldırıyı gerçekleştiren Ersen Ertogan'ın, 31 Ocak'ta gittiği vergi dairesinde saldırıdan vazgeçtiği, geceyi vergi dairesinin 100 metre ilerisindeki bir konteynırda geçirdiği belirtildi.

Ankara'da bulunan vergi dairesi 1Şubat'ta düzenlenen saldırıda patlatıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Patlamanın ardından TEM ve istihbarat polisinin yaptığı çalışmada, saldırı sonrası yakalanacağı sırada siyanür içerek intihar ettiği öne sürülen Ersen Ertogan, yasadışı yollardan Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptı. Aksaray’da bomba düzeneklerini kuran Ertogan ile Chuckmaus, Ankara’ya geldi.

Yasadışı yollardan Türkiye’ye soktuğu patlayıcıları, saldırıdan 15 gün önce Aksaray’daki kız kardeşi Amina’nın evine götürdüğü belirtilen Chuckmaus’un, patlamadan hemen önce Şanlıurfa’dan Suriye’ye kaçtığı, saldırıyı düzenleyen Ersen Ertogan’ın da olaydan önceki geceyi boş konteynırda geçirdiği belirtildi.

Güvenlik kamera kayıtlarına göre Ertogan, elinde patlayıcı dolu valizle 31 Ocak’ta vergi dairesine geldi, ancak saldırıdan vazgeçerek bir taksiye binmek istedi. Taksici kendisinden şüphelenerek araca almadı. Bunun üzerine Ertogan, vergi dairesinin 100 metre ilerisinde terk edilmiş bir konteynırı görünce camı kırarak içeri girdi; geceyi burada geçirdi. 1 Şubat’taki patlamada üç kişi hafif yaralanmıştı. Chuckmaus’un getirdiği üç valiz patlayıcıdan biri Ankara’da patlatılırken, diğer iki valizin izine ulaşılamadı.