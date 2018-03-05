Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 31 kişi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da geçen hafta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 31 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında, 44 kişiye \'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçu\'ndan, 30 kişiye \'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçu\'ndan, 11 kişiye de diğer suçlardan olmak üzere 85 kişiye işlem yapıldı. Şüphelilerden 28\'i Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şube müdürlüğünden, 8 kişi savcılıktan, 18 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 31 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında 224 gram esrar, 1 kilo 246 gram eroin, 32 gram kokain, 339 ecstasy hap, 244 gram skunk maddesi, 1 tabanca, 1 şarjör, 1 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 660 TL ve 100 dolar ele geçirildi.