-ANKARA'DAKİ ULAŞIM ZAMMINA DAVA ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Ankara İdare Mahkemesinde dava açtı. TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, mahkeme önünde yaptığı basın açıklamasında, ''Ankara halkına ülkenin en pahalı ve en kötü toplu taşım hizmetini veren, belediyecilik ile tüccarlığı karıştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi nedensiz ve fütursuz olarak ulaşım fiyatlarını bir kez daha artırmıştır'' dedi. Zammın nedensiz olduğunu yineleyen Çetin, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 6 ay önce zam kararını ''hukuka, hakkaniyete, külfetlerin adil dağıtılması ilkesine, kamu yararına aykırı olduğu'' gerekçesiyle iptal ettiğini hatırlattı. ''Bu yargı kararının, yargının ele geçirilmesi savaşı sırasında Başbakan Erdoğan'ın da yardımıyla uygulanması zorla engellenmiş ve ardından yeni bir UKOME kararıyla yeniden hukuksuz fiyata dönülmüştü'' diyen Çetin, yeni yılın ilk zammıyla da zaten haksız ve hukuka aykırı olan zamlı fiyatın bir kez daha yükseltildiğini savundu. Zamma gerekçe olarak, ''zarar ediyoruz'' denildiğini ifade eden Çetin, ''Bu gerekçe, AKP'nin ve Gökçek'in kamu kurumlarını ticaret iş yeri olarak görmelerinin açık bir itirafıdır. Kamu yöneticiliği tüccarlık değildir'' dedi. -''FİYAT ARTIŞI ÖZEL KESİM LEHİNE''- Bu yeni zam kararının ayırt edici bir özelliği bulunduğunu belirten Çetin, bunun; özel taşıma fiyatı ile belediye araçları arasındaki özel kesim lehine fiyat artışı olduğunu söyledi. Belediye araçları bilet fiyatı 1,65 TL olurken, özel kesimin bilet fiyatının 2 TL ile 2,30 TL arasına çıkarıldığına işaret eden Çetin, şöyle devam etti: ''Bu açıkça Ankara'da taşımacılığın özelleştirilmesidir. Aynı hizmet için aynı kalite ve mesafede yapılan hizmete yüzde 22 fazla fiyat belirlemek, özel kesime yeni rant kapısı yaratmıştır. Şimdiden eski bir halk otobüsünün plaka bedeli 2 milyon TL'ye, minibüslerinki ise 1,5 milyon TL'ye çıkmıştır. Gökçek'in kararı ile özel kesim lehine yaratılan rant 500 bin ile 1 milyon TL arasında olmuştur. Gökçek, EGO'nun otobüs bölümünün satışı planı çerçevesinde bu kararı almıştır. Zarar ediyorum gerekçesiyle otobüs işletmesi satılacak ve hemen akabinde satın alan sermaye sahipleri de 2 TL'den taşımaya başlayacaklardır.'' -''TAM BİLET FİYATLARI 500 KAT ARTTI''- İstanbul'da Ankara'dan daha uzun mesafelerde aylık mavi kart kullanarak yolcular 1,20 TL'ye taşınırken, Ankara'da daha kısa mesafelerde 1,65 TL'ye taşınmasının ''soygunun boyutlarını göstermesi ve (zarar ediyoruz) yalanının ortaya çıkarılması açısından ciddi bir veri olduğunu'' ileri süren Çetin, İstanbul'da ayrıca Akbil sistemiyle özel otobüslerde de aktarma olmasının, mesafe, kullanılan yakıt ve işletme masrafları dikkate alındığında özel ulaşım bilet fiyatlarının Ankara'dakinin yarısı kadar olduğunu söyledi. Çetin, İzmir'de de 90 dakikalık transferlerde hiçbir ücret alınmaması ve istenildiği kadar transfer hakkının kullanılmasının da büyük şehirlerde en pahalı ulaşımın Ankara'da yapıldığının kanıtı olduğunu kaydetti. TÜDEF Başkanı, İzmir'de ücretsiz transfer hakkı da dikkate alındığında bilet fiyatının 85 kuruş olduğunu ve bunun Ankara bilet fiyatının yüzde 40'ına tekabül ettiğini vurguladı. Çetin, şunları kaydetti: ''Gökçek'in döneminde tek metre ray döşenmemiş, otobüs taşımacılığı tüketiciler için ucuz ve konforlu hale getirilememiş, ama tam bilet fiyatı 500 kat, öğrenci biletleri ise 413 kat artmıştır. Bu gerekçelerle zammın iptali için dava açtık. Bu zamlar yurttaşların seyahat özgürlüğüne vurulan darbedir. Bu zamlar Ankaralıya (evinden işe git, köle ücretiyle çalış ve evinden dışarı çıkma) demenin Gökçek'çe halidir. Bu nedenle Ankaralılar sokağa çıkmalı ve yasal haklarının kullanmalıdırlar.''