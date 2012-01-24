Ankarada'ki TNT'ler kimlere ait?

T24

Elvankent'teki dairenin sahibi, daireyi kiraya veren emlakçı ve görgü tanıklarından alınan bilgiler, olay üzerindeki sır perdesini işaret ediyor.İlk olarak, Kasım ayında kısa boylu sarışın bir kadın emlakçıya geldi, evi kiralamak istedi. "Diş hekimiyim, eşim asker, İstanbul'da görevli" dedi.Emlakçı, memur kefil isteyince kiracı, jandarma albay olduğunu söyleyen bir kefil getirdi. Sözleşme imzalandı. Ama, kısa süre sonra İstanbul'da daha iyi bir iş imkanı bulduğunu söyleyen kiracı, emlakçıya taşınacağını bildirdi. Ev boşaltıldı. Evsahibi Turan Başar, evi kiralandığında memleketi Erzurumdaydı. 2 numaralı dairede sadece 18 gün kalan kiracılarını hiç görmemişti. Başar, "Yok canım hiç tanımıyoruz, görmedik bile. Artık niye öyle birden bire karar verdiler de ayrıldılar bilemiyoruz tabi. Siyah bir poşet içinde kutular vardı. Şu kadar bir kutu kutunun içi dolu, görmediğimiz şeyler bir tanesi de üstünde açıkta. Sonra geldiler, arkadaşlar aldı gittiler" dedi.Emlakçı, "Eşim asker" diyen kiracı evi boşalttıktan bir ay sonra yeni bir kiracı buldu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde çalışan İranlı görevli evi kiraladı. Yeni kiracı, daireye ait depoyu kullanmak isteyince, patlayıcıyla karşılaştı.Kriminal incelemenin ardından emniyetin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.